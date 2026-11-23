أعلن البنك المركزي المصري إتاحة خدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة العاملة بنظام التشغيل Android، بما يسمح للمواطنين باستخدام هواتفهم في عمليات الشراء والدفع من المتاجر وعبر الإنترنت، دون الحاجة إلى حمل البطاقات البنكية أو إدخال بياناتها في كل معاملة.

وتأتي الخدمة الجديدة ضمن استراتيجية البنك المركزي لتطوير البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع، والتوسع في توفير وسائل دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام، بالتعاون مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.

كيف تستخدم هاتفك الأندرويد بدلًا من البطاقة البنكية؟

تتيح خدمة ترميز البطاقات إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية إلى تطبيقات الهاتف المحمول، واستخدام الهاتف لإتمام عمليات الشراء والدفع، من خلال الآليات الآتية وفقًا لطبيعة الخدمة:

1. إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية إلى أحد تطبيقات الهاتف المحمول التي تدعم الخدمة.

2. استخدام الهاتف لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية عند الشراء من المتاجر التي تتوافر بها نقاط البيع الإلكترونية (POS).

3. إمكانية استخدام البطاقة الرقمية في عمليات الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية (E-commerce).

كيف تؤكد عملية الدفع دون الرقم السري؟

أوضح البنك المركزي أن الخدمة تتيح التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية للهاتف، مثل بصمة الوجه أو بصمة الإصبع، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة البنكية.

كما تسمح بإتمام المعاملات الإلكترونية بسرعة وأمان، دون الحاجة إلى إدخال بيانات بطاقة الدفع في كل مرة.

كيف تحمي الخدمة بيانات بطاقتك البنكية؟

تعتمد تقنية ترميز البطاقات على استبدال البيانات الفعلية للبطاقة البنكية برمز رقمي مشفّر وفريد (Token) يُستخدم في كل معاملة، ما يضمن عدم مشاركة بيانات البطاقة الأصلية مع التاجر أو المواقع الإلكترونية، ويرفع مستوى الأمان ضد مخاطر الاختراق أو الاحتيال.

هل الخدمة متاحة لمستخدمي آيفون؟

سبق أن أتاح البنك المركزي المرحلة الأولى من المشروع عبر خدمة Apple Pay في ديسمبر 2024، فيما تمثل إتاحة ترميز البطاقات على أجهزة Android توسعًا في نطاق المستفيدين من خدمات الدفع الرقمية.