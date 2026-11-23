قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إن إعداد صف ثانٍ من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية وتطوير الأداء المؤسسى يمثل أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على الاستثمار فى العنصر البشرى وتنمية قدرات العاملين وإعداد كوادر مؤهلة لشغل الوظائف القيادية.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ والدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، الدورة الثالثة من البرنامج التدريبى لتأهيل 200 من الكوادر لشغل الوظائف القيادية بالديوان العام للمحافظة والأحياء التابعة لها وجامعة الأزهر، في إطار الحرص على تطوير منظومة العمل التنفيذى والإدارى وإعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التطوير والتحديث.

وأضاف المحافظ "أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته وتطوير منظومة العمل بالجهاز الإدارى للدولة، وترسيخ مبادئ الكفاءة والجدارة فى تولى الوظائف القيادية"، لافتًا إلى أن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج يعكس استمرار اهتمام المحافظة بإعداد قيادات تمتلك الفكر الإدارى الحديث والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تنمية المهارات الإدارية والقيادية للمشاركين وصقل خبراتهم فى مجالات التخطيط الاستراتيجى والتنظيم وإدارة فرق العمل واتخاذ القرار وحل المشكلات، إلى جانب تعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعى والتعرف على آليات الإدارة الحديثة والتحول الرقمى، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء المؤسسى وتأهيل المشاركين لاجتياز اختبارات شغل الوظائف القيادية.

وأشار إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والجامعات المصرية فى تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية، معربًا عن تقديره للتعاون مع جامعة الأزهر واستضافة فعاليات البرنامج بمقرها، بما يدعم جهود الدولة فى بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة متطلبات التطوير.

ووجه المشاركين بضرورة الاستفادة من البرنامج وتبادل الخبرات، وتقديم أفكار ومقترحات قابلة للتطبيق تسهم فى تطوير منظومة العمل، مؤكدًا أن القيادة مسؤولية تقوم على الكفاءة والعمل بروح الفريق والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه الشكر لجامعة الأزهر والقائمين على تنظيم البرنامج والمحاضرين والخبراء المشاركين، مؤكدًا استمرار المحافظة فى تنفيذ برامج التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية واكتشاف العناصر المتميزة وإعدادها لتولى المواقع القيادية، بما يسهم فى بناء جهاز إدارى كفء قادر على التطوير وتحقيق أهداف التنمية.

ويقام البرنامج بالتعاون بين محافظة القاهرة وجامعة الأزهر والمجلس الوطنى للتدريب والتعليم خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر الجارى، بمشاركة 150 متدربًا من العاملين بمحافظة القاهرة و50 متدربًا من جامعة الأزهر، ويحاضر فيه نخبة من المدربين المتخصصين فى المجالات المختلفة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاور المتكاملة التى تهيئ المشاركين لاجتياز اختبارات شغل الوظائف القيادية، تشمل الوعى المؤسسى والوظيفى والأطر التشريعية المنظمة للعمل، وفى مقدمتها الدستور وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقواعد المالية العامة ومدونة السلوك الوظيفى، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى وحماية المعلومات، وتنمية مهارات التفكير والتحليل من خلال التدريب على اختبارات القدرات والذكاء (IQ).