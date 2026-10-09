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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. حملات للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بميت غمر وتمي الامديد

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملات للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينتي ميت غمر وتمي الامديد، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، وبمشاركة إدارة الإشغالات والبيئة، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 30 بازوكا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

أما في مركز تمي الامديد، قام الدكتور إبراهيم شبكة رئيس المركز والمدينة، بمتابعة أعمال حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الاشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 4سماعات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

الدقهلية محافظة محافظ حملات

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