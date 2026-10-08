القبض على سائق ميكروباص صدم أسرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لسيره برعونة والإصطدام به وأفراد أسرته حال سيرهم بأحد الطرق بالدقهلية وإحداث إصابتهم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) وبسؤاله قرر بتضرره من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالسير برعونة والإصطدام به وأفراد أسرته حال سيرهم بأحد الطرق بدائرة المركز محل سكنهم ، ولم يتقدم ببلاغ لعدم تعرضهم لإصابات.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة وقائدها (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية " - لا يحمل رخصتى قيادة وتسيير) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.