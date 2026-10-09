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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق بسوق كفر البدماص بالدقهلية

الحريق
الحريق
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية في التعامل مع حريق نشب بأحد أبراج الحمام بمنطقة سوق كفر البدماص، وامتد إلى عدد من أبراج الحمام بالوحدات السكنية المجاورة.

وفور تلقي البلاغ، وبالتنسيق مع اللواء خالد محمدي مدير أمن الدقهليه، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ، إلى موقع الحريق، وتم التعامل الفوري مع النيران والسيطرة عليها وإخمادها، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الاشتعال.

وتشير المعاينة الأولية إلى أن الحريق بدأ في أحد أبراج الحمام، وامتد إلى عدد 5 أبراج حمام بالوحدات السكنية المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المنطقة.

كما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بشكل احترازي أثناء التعامل مع الحريق، حفاظًا على سلامة المواطنين، ولتمكين قوات الحماية المدنية من أداء عملها بكفاءة وأمان.

وتؤكد " محافظة الدقهلية " أن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل، ولم يسفر عن أي حالات وفاة أو إصابات، وأن الأمور تحت السيطرة، وجارٍ استكمال أعمال التبريد والمتابعة الميدانية بالموقع.

ووجه " محافظ الدقهلية " باستمرار تواجد الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لحين انتهاء أعمال التبريد بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المنطقة والوحدات السكنية المجاورة .

وتؤكد محافظة الدقهلية استمرار غرفة العمليات المركزية في تلقي بلاغات واستفسارات المواطنين على الأرقام التالية:
0502316644 - 0502314880 - 0502327792
من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

وتهيب " محافظة الدقهلية "  المواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات أو معلومات غير موثقة، وعدم تلقي الأخبار إلا من خلال البيانات الصادره عن المركز الإعلامي بالمحافظه والتي يتم نشرها علي الصفحة الرسمية ، وفي حالة وجود اي مستجدات سيتم موافاة المواطنين .

الدقهلية كفر البدماص حمايه مديريه

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