لأول مرة بمستشفى المطرية المركزي فى الدقهلية.. نجاح جراحة بالمنظار لعلاج فتق الحجاب

نجح الفريق الطبي بمستشفى المطرية بمحافظة الدقهلية في إجراء جراحة بالمنظار لعلاج فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المريء، لمريضة تبلغ من العمر 30 عامًا كانت تعاني من ارتجاع مزمن بالمريء لم يستجب للعلاج بالأدوية التقليدية.

وبإجراء منظار المعدة، تبين وجود فتق بالحجاب الحاجز يبلغ حجمه نحو 5 سنتيمترات، مع ارتجاع بالمريء من الدرجة الرابعة، وعلى ضوء نتائج الفحوصات، جرى تجهيز المريضة لإجراء جراحة دقيقة باستخدام المنظار الجراحي لرتق فتق الحجاب الحاجز وعلاج ارتجاع المريء المزمن.

وتكللت العملية بالنجاح، وخرجت المريضة من المستشفى بحالة صحية جيدة لاستكمال العلاج وفقًا للخطة الطبية المقررة.

وضم الفريق الطبي القائم على الجراحة الدكتور عبد الله القصبي، استشاري الجراحة العامة والمناظير، والدكتور إسلام حمدي، أخصائي الجراحة العامة، والدكتورة سلمى سمرة، أخصائية الجراحة العامة، فيما تولى التخدير الدكتور محمود سعيد، أخصائي التخدير.

وشارك في تقديم الرعاية التمريضية والفنية أثناء العملية محمد تويج، شيرين البنا، منى الصافوري من فنيي تمريض العمليات، عبد الرحمن السيد، فني التخدير، إلى جانب جهود الفرق المعاونة بأقسام العمليات والجراحة والتعقيم.

ويعكس هذا الإنجاز تطور الخدمات الجراحية التخصصية بمستشفى المطرية المركزي، وحرص الفرق الطبية على توظيف الإمكانات المتاحة لتقديم تدخلات دقيقة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات متقدمة للمواطنين.