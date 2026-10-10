محافظ الدقهلية يتفقد جزيرة الورد بالمنصورة ويوجه باستدامة تطويرها والحفاظ عليها لخدمة المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حديقة جزيرة الورد بشارع الجيش بحي شرق المنصورة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على حالة الحديقة ومدى انتظام أعمال التشغيل والنظافة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ عليها واستدامة أعمال رفع كفاءتها.

وتابع محافظ الدقهلية مستوى النظافة العامة بالحديقة، وانتظام أعمال التشغيل والصيانة، ومدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين، مشددًا على أهمية توفير بيئة ترفيهية آمنة ونظيفة تليق بأبناء المحافظة، والحفاظ على المظهر الحضاري للحدائق العامة.

وأكد المحافظ أن الحدائق العامة تمثل متنفساً ترفيهيا مهما للمواطنين، وأن الحفاظ عليها وتطويرها مسئولية مستمرة لضمان استفادة الجميع منها.

ووجه الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، بضرورة مواصلة تكثيف أعمال النظافة، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، والتأكد من سلامة المرافق العامة ومكونات الحديقة، مع المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمترددين عليها.

وأكد المحافظ أهمية الحفاظ على ما تحقق من أعمال تطوير ورفع كفاءة، والعمل على استدامتها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير متنفسات ترفيهية لائقة للمواطنين، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الحدائق العامة.