محافظ الدقهلية يتابع حملة رفع تجمعات وتراكمات الهدم والبناء بحي شرق

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المضي قدما في خطة المحافظة لتخليصها من مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الصلبة وتجمعات القمامة بجميع الشوارع والميادين بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك في إطار خطة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وإعادة المظهر الحضاري إلى ربوع المحافظة.

وقال “مرزوق” إن المحافظة وفرت أماكن تخلص آمن مجهزة، وعلى رأسها موقع "قلابشو" بمركز بلقاس، حيث يتم تطبيق منظومة متطورة لتحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية صديقة للبيئة، بدلا من كونها عبئا بيئيا.

وكلف محافظ الدقهلية محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، وبالتعاون مع الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، بشن حملات مكبرة لرفع المخلفات الصلبة ونواتج الهدم والبناء وتجمعات القمامة.

وقد قامت الحملة، بمشاركة معدات من الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة ووحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، بنقل 100 طن من مخلفات الهدم والبناء، منها 40 طنا من محيط كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة، و60 طنا من مصرف مدينة النهضة "عزبة الصفيح"، ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن بقلابشو.