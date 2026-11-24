وقع مركز بحوث الصحراء، برئاسة الدكتور حسام شوقي، بروتوكول تعاون مع شركة عالم الحبيبة للتدريب والزراعات العضوية، بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار توجه المركز نحو توسيع مجالات التعاون العلمي والتطبيقي وتعظيم الاستفادة من الخبرات البحثية في خدمة المجتمعات المحلية ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ودعم جهود التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، حيث وقع على البروتوكول الدكتور محمد السيد، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، وعن شركة مجتمع حبيبة، ماجد السعيد، مؤسس مجتمع حبيبة بمدينة نويبع.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لشراكة سابقة بين الجانبين، مع التوسع في مجالات العمل المشترك لتشمل البحث العلمي التطبيقي والتدريب وبناء القدرات والتنمية المجتمعية، بما يدعم جهود تنمية المجتمعات البدوية والمحلية بجنوب سيناء.

ويتضمن البروتوكول التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والزراعة العضوية والمتجددة، وتحسين خصوبة التربة، وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، ووقاية النبات، وإدارة المراعي، والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الوراثية النباتية، إلى جانب الإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل ومدارس حقلية لبناء قدرات المزارعين وأبناء المجتمعات البدوية، وتنفيذ بحوث علمية مشتركة وتجريب التقنيات الزراعية المبتكرة، فضلًا عن إتاحة مواقع الشركة كحقول تطبيقية للبحث والتجريب، والتعاون في إعداد مشروعات بحثية وتنموية مشتركة والتقدم للمنح والتمويلات الوطنية والدولية.

ويولي البروتوكول اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة والشباب ودعم المشروعات المجتمعية والتعاونيات الزراعية، ونقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، بما يسهم في تحسين سبل المعيشة وتعزيز الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية بالمناطق الصحراوية.

ويعكس هذا التعاون حرص مركز بحوث الصحراء على توسيع نطاق شراكاته مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتوظيف خبراته العلمية والبحثية لدعم التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء.