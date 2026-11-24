تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية؛ لتوسيع وصول المساندة إلى الأسر المستحقة وإدراج الأسر الجديدة التي تحتاج إلى الدعم، بالتوازي مع دعم الأسر التي تحسنت ظروفها للانتقال من تلقي المساعدات إلى الاستقلال والتمكين الاقتصادي.

ويستند هذا التوجه إلى تقرير «الإطار الوطني للحماية الاجتماعية» الذي أُطلق خلال النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في العاصمة الجديدة، في 23 نوفمبر 2026، لتقديم رؤية متكاملة لتطوير البرامج والخدمات بما يواكب احتياجات المواطنين ومراحل حياتهم.

كيف تعمل آلية دخول وتخارج الأسر؟

تقوم المنظومة على آلية منظمة للدخول والتخارج؛ بحيث يُدرج المستحقون الجدد للدعم، وتُتابع الأسر التي تحسنت أوضاعها واستقر دخلها تمهيدًا لانتقالها إلى الاستقلال الاقتصادي، بما يضمن بقاء المساندة لمن يحتاجها وعدم استمرار الاعتماد الدائم على الدعم بعد تحسن الأوضاع.

كيف تتحول المساعدات إلى مسارات تمكين؟

يربط التطوير التحويلات النقدية بفرص التدريب والتمكين الاقتصادي وتوفير مصادر دخل مستدامة، عبر شراكات تشمل أكثر من 60 جهة من الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب منصة «تمكين» الرقمية، لدعم الأسر في بناء استقلالها الاقتصادي.

ما خدمات المنظومة؟

تتجاوز المنظومة الدعم النقدي لتقوم على أربع ركائز رئيسية: البرامج القائمة على الاشتراكات، والبرامج غير القائمة على الاشتراكات، والخدمات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل، لتلبية احتياجات المواطن عبر مختلف المراحل العمرية والحياتية.

ما الفئات ذات الأولوية في التمكين؟

يولي الإطار الوطني اهتمامًا خاصًا بإدماج الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة، ودمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الالتزام بمعايير الإتاحة في مختلف البرامج.

ما معيار نجاح المنظومة؟

لا يُقاس نجاح المنظومة بعدد المستفيدين المستمرين في تلقي الدعم، بل بعدد الأسر التي تخرج من دائرة الفقر بكرامة واستقلال، مع استمرار فتح باب المساندة للأسر الجديدة المستحقة، بحسب ما أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال افتتاح النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية.

إعداد: إدارة الصحافة الإلكترونية - وزارة الدولة للإعلام (بتصرف)

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي