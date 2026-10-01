مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي أمام كوبري كفر بدواي الجديد بالدقهلية

لقي شخص مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة، أمام كوبري كفر بدواي الجديد بمحافظة الدقهلية، إثر اصطدام سيارة ملاكي به.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص إثر اصطدام سيارة به، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين مصرع السيد عبد الحميد عوض، 65 عامًا، مقيم بقرية كفر بدواي القديم، إثر اصطدام سيارة ملاكي به أمام كوبري كفر بدواي الجديد.



وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.