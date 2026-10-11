شبهه جنائية.. كشف غموض العثور على أجزاء أدمية متحللة أعلى منزل بالدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية، من كشف غموض العثور علي جثة شخص متحللة أعلى سطح منزله في منطقة حي الحوال بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث تبين تورط شقيقه وصديقه في الأمر.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من سكان حي الحوال في مدينة السنبلاوين بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المساكن.

انتقل ضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة في حالة تحلل لشخص يدعى محمد محمد ابراهيم 34 عاما، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي السنبلاوين العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه ويدعي مصطفي وصديقه عادل لخلافات بينهم وتم ضبط المتهمين واقتيادهم الي مركز الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة