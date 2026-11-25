كشف محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، موقف النادي من رحيل سامي قمصان، وإمكانية توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد الجدل الذي أثير بشأن طريقة انتهاء علاقته مع المقاولون العرب، وما إذا كان تقدم باستقالته أم تم توجيه الشكر له.

وجاءت تصريحات محمد عادل خلال مداخلة مع الإعلامي محمد غانم، ببرنامج «أون تارجت» على قناة أون سبورت، حيث أشاد بسامي قمصان، مؤكدًا أنه مدرب قدير وواعٍ ومتفهّم، ويملك العديد من المواصفات التي تؤهله للنجاح في مسيرته التدريبية.

وقال محمد عادل، في البداية: «أولًا، يعني لازم الأول أحيّي لعيبتي وأحيّي الكابتن سامي وأشكره. هو مدرب قدير، وواعي، ومتفهّم، وواعد، وأعتقد إن فيه حاجات كتير ومواصفات كتير تنطبق عليه».

وعندما سأله محمد غانم عن حقيقة رحيل سامي قمصان، وما إذا كان المدرب هو من تقدم بالرحيل أم أن إدارة المقاولون العرب هي التي قررت إنهاء العلاقة، رد المشرف العام على الفريق قائلًا: «أنا برده مش فاهم معنى سؤالك إيه؟ اللي هو مين اللي تقدّم؟ هو اللي تقدّم ولا أنتم اللي أقلتوه؟ مش فاهمك».

المقاولون العرب يوضح موقف قمصان من تدريب الأهلي

وأوضح محمد غانم أن طريقة إنهاء العلاقة بين سامي قمصان والمقاولون العرب تحمل أهمية كبيرة في ظل اللوائح المنظمة لعمل المدربين، مشيرًا إلى أن استقالة المدير الفني من تلقاء نفسه قد تمنعه من تولي تدريب فريق آخر، وفقًا لما ذكره بشأن لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف أن الأمر يختلف حال قيام إدارة النادي بإنهاء العلاقة وتوجيه الشكر للمدرب، إذ يحق له في هذه الحالة تولي تدريب نادٍ آخر، وهو ما يجعل تحديد الطرف الذي أنهى العلاقة بين قمصان والمقاولون العرب أمرًا مهمًا في موقفه من تدريب الأهلي.

وقال محمد غانم: «اللائحة بتنص يا بشمهندس إن أنا لو مدير فني تقدّمت باستقالتي، يعني جيت قلت للمقاولون العرب: أنا شكرًا على الفترة دي، أنا ماشي من بكرة الصبح، فهنا اللائحة في الاتحاد المصري بتنص على إنه لا يحق له إنه يكون مديرًا فنيًا لأي نادي آخر».

وتابع: «في حين لو إدارة المقاولون هي اللي قالت له: لأ، أنت نتائجك وحشة، وبنقدّم لك الشكر، ومش هتقدر تكمل معانا، وهنشوف مدير فني غيرك، ففي الحالة دي، طالما أنتم اللي وجّهتوا له الشكر، فمن حقه إنه يكون مديرًا فنيًا لأي نادي يختاره أو يتعاقد معاه».

وأشار محمد غانم إلى أن هذه النقطة ستكون مهمة للغاية في مسيرة سامي قمصان المقبلة مع الأهلي، حال توليه القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن توجيه الشكر له من جانب المقاولون العرب يمنحه الحق في تدريب نادٍ آخر، وفقًا لما أوضحه بشأن اللائحة.

ورد محمد عادل على هذا التوضيح قائلًا: «اعتبرنا وجّهنا له الشكر عن فترة الخدمة اللي هو أدّاها، لو ده هيبقى لصالح الكابتن سامي، تمام!».

ومن جانبه، أشاد محمد غانم بموقف المشرف العام على المقاولون العرب، معتبرًا أن ما أعلنه يعكس قيمًا أخلاقية جيدة، ويؤكد حرص النادي على دعم سامي قمصان في خطوته المقبلة، خاصة مع ارتباط اسمه بتولي تدريب الأهلي خلال الفترة القادمة.