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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء الطالبات المصابات في حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

حصل "صدى البلد" على اسماء الطالبات المصابات فى حادث تصادم على طريق بلقاس بالدقهلية.

وهن منة الله إبراهيم إبراهيم  15، مقيمة بجاليا بلقاس، مصابة بكدمة بالصدر.


ندى رزق عبد البديع 15,عاما ، مقيمة بجاليا بلقاس، مصابة بسحجات بالجسم.
أمنية إبراهيم إبراهيم، 15,عاما مقيمة بجاليا بلقاس، مصابة بسحجات بالوجه.
 كما اصيبت رشا محمد يسري15عاما، مقيمة بجاليا الأولى بلقاس، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى.
روان محمد حمدي،15 مقيمة بجاليا الأولى بلقاس، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمة بالرأس.
أميرة أحمد إبراهيم، 15عاما مقيمة بجاليا الأولى بلقاس، مصابة بكدمات بالجسم.
 واصيبت عائشة عبد السميع عبد العليم،15عاما  مقيمة بجاليا بلقاس، مصابة بكدمة بالجبهة.
نور هاني أبو المجد،15عاما مقيمة بجاليا بلقاس، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى ونرمين محمد عمر، مقيمة15عاما  مقيمة  بجاليا بلقاس، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل على طريق سبسكو الزراعي بنطاق مركز بلقاس، ووجود عدد من المصابات. 

تم  نقل جميع المصابات إلى مستشفى بلقاس لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الدقهليه بلقاس تصادم الثانوى

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