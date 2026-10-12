القبض على شخص طلب شراء جهاز للتنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن رغبته فى شراء جهاز الكشف والتنقيب عن الآثار بمقابل مادى.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن رغبته فى شراء جهاز الكشف والتنقيب عن الآثار بمقابل مادى.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقيامه بالتنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

