بسبب سرقة شكمجية ذهب.. الإعدام للمتهم بإنهاء حياة أسرة كاملة في المنيب

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بالإعدام المتهم بإنهاء حياة أسرة كاملة في منطقة المنيب بدافع سرقة "شكمجية ذهب" من داخل مسكن المجني عليهم.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا يفيد العثور على أفراد أسرة متوفين داخل مسكنهم بمنطقة المنيب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبدأت إجراءات الفحص وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة.

و التحريات جرى تحديد هوية المتهم وتبين اتهامه بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث كشفت التحقيقات عن استهدافه الاستيلاء على شكمجية تحتوي على مشغولات ذهبية من داخل المسكن.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا.