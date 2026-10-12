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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على مدير مكتب كاستنج بدون ترخيص بالجيزة

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إدارة مكتب "كاستنج "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، واستقطاب الشباب والفتيات راغبى التمثيل وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون. 


عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير – كارت ميمورى محمل عليه مجموعة من الفيديوهات المصورة "بدون ترخيص" لراغبى التمثيل) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالمشاركة مع مالك المكتب بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية مكتب كاستنج الدقى

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