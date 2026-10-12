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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل بيعها بالسوق السوداء.. القبض على شخصين بحوزتهما طن سولار بأسوان

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من طن مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة  ثان أسوان) بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالأسواق ، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقرر. 


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وضبط بحوزتهما ( أكثر من طن مواد بترولية "سولار" – بندقية آلية – بندقية خرطوش – كمية من الطلقات - سيارة "ربع نقل بدون لوحات معدنية") .

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بمحافظات الوجه القبلى ، ووضعها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان بقصد حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية السوق السوداء المواد البترولية

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