عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على فتاة تنشر لايفات للتسول على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة بمحافظة الغربية؛ لقيامها باستغلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في استجداء متابعيها بصورة مبتذلة، لتحقيق مكاسب مادية.

ورصد قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات باستغلال البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستجداء المتابعين بصورة مبتذلة تتنافى مع القيم المجتمعية، وحثهم على إرسال الهدايا الرقمية لها بقصد تحقيق مكاسب مادية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وعُثر بحوزتها على هاتفي محمول، وبفحصهما؛ تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية.