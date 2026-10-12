إصابة زوجة وشقيقيها بطلقات نارية على يد زوجها في قرية بقنا

أصيبت سيدة وشقيقها وشقيقتها بطلقات نارية، على يد زوج الأولى، بقرية البيجية التابعة لقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة 3أشخاص بطلقات نارية في قرية البيجية بأولاد عمرو، وكشفت المعلومات الأولية أن الزوج وراء إصابتهم.

وبالفحص، تبين إصابة الزوجة، نهلة علي جابر 27 عامًا، وشقيقتها إيمان علي جابر 19 عامًا، وشقيقهما أحمد علي 28 عامًا، بطلقات نارية على يد زوج الأولى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة حالتهم الصحية.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





