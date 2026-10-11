بحضور محافظ قنا.. مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي يتخذ عدة قرارات لدعم العملية التعليمية

وافق مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية على تدعيم وسائل النقل بالجامعة، بالإضافة إلى البدء في تشغيل منظومة النقل الذكي عبر السيارات الكهربائية لنقل الطلاب بين بوابات الجامعة لتوفير أعلى مستويات الراحة والتيسير عليهم.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، في اجتماع مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس مجلس الأمناء ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتورة منى ربيع بسطاوي، عميد كلية الآداب الأسبق، والدكتور جمال الدين عطا، رئيس قسم الفيزياء الأسبق بكلية العلوم بقنا، والمهندس محمود عجور، العضو المنتدب لشركة مصر للألمنيوم، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد حمدي، سكرتير مجلس الأمناء.

كما شملت المناقشات دعم وتحديث التجهيزات والمستلزمات التعليمية والتقنية بالقاعات والكليات، وتطوير شبكات ودعم لوحات توزيع الكهرباء للمنشآت والمنافذ الخدمية بالجامعة.

كما اعتمد المجلس القواعد المالية للجامعة، وإقرار اللوائح المنظمة وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، إلى جانب استعراض ومراجعة التقارير الدورية الخاصة بالأداء المالي والمحاسبي المعتمدة من الجهات المختصة وهيئة دعم التعليم التابعة لوزارة التعليم العالي، فضلاً عن التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وتناول المجلس، استعراض ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية الشاملة لدعم العملية التعليمية والالتزام باللوائح الأكاديمية وضوابط التنظيم، حيث تم استعراض تنظيم المواعيد المعلنة لتسجيل المقررات الدراسية وتطبيق الضوابط الخاصة بها وفقاً للائحة، وتوفير الفرص الأكاديمية في إطار حرص الجامعة على مستقبل الطلاب ودعم مسارهم التعليمي، إضافة إلى بحث آليات الشراكة والتسهيلات المقدمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لمساندة الطلاب ودعم الرعاية الموجهة لفعاليات الأنشطة الطلابية والبرامج الأكاديمية.