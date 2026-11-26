انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي طرابزون سبور وسيسكا صوفيا البلغاري بتقدم سيسكا بنتيجة 1-0، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح.

وسجل هدف سيسكا صوفيا اللاعب سيدنى كابرال لاعب طرابزون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33 من انطلاق المباراة.

تشكيل طرابزون سبور

أعلن طرابزون سبور تشكيله لمواجهة سيسكا صوفيا البلغاري، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح.

تشكيل طرابزون سبور

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: جنك أوزكاجار، تشيبوكي نوايو، فاغنر بينا، سيدني لوبيز كابرال.

الوسط: ميليح كاباساكال، باتيستا ميندي، بنيامين بوشواري.

الهجوم: محمد صلاح، نوح سافيولو، بول أونواتشو.

البدلاء

أحمد دوغان، أونور ألب، ساميت، مصطفى، فابينيو، مصطفى كوزاي، ييغيتان، أوزان، أوغوزهان.

ويخوض طرابزون سبور المواجهة بقيادة المدير الفني توماس رايس، على ملعب «بلغارسكا أرمييا» في العاصمة البلغارية صوفيا.