فرض التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نفسه على مواجهة الفيصلي والدرعية، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بعدما نجح الفيصلي في العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني وخطف نقطة ثمينة في الدقائق الأخيرة.

الفيصلي يخطف تعادلًا قاتلًا أمام الدرعية بعد التأخر بهدفين في دوري روشن السعودي

وبدأ الدرعية المباراة بقوة، حيث نجح كلايتون دياندي في تسجيل الهدف الأول لفريقه بالدقيقة الثامنة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليضع الدرعية في موقف مريح بعدما أنهى النصف الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الفيصلي العودة إلى اللقاء، ونجح ألكسندر ميندي في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 71، قبل أن يواصل الفريق ضغطه بحثًا عن التعادل.

وفي الدقيقة 89، تمكن ثيو بونغوندا من تسجيل هدف التعادل للفيصلي، ليقلب الفريق تأخره بهدفين إلى تعادل مثير، وينهي المباراة بتقاسم النقاط مع الدرعية.

وبهذه النتيجة، رفع الدرعية رصيده إلى 16 نقطة، بينما وصل الفيصلي إلى 11 نقطة، في إطار منافسات دوري روشن السعودي.