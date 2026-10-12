محافظ أسوان يتابع تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمدينة كلابشة

واصلت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة، برئاسة محمود محمد بهاء رئيس المدينة تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بمختلف أنحاء المدينة، مع تكثيف جهود العاملين بقسم النظافة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والداخلية، والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

ويأتي ذلك فى ظل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتكثيف جهود النظافة العامة والتجميل بمختلف المدن والمراكز، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسين المظهر الحضارى والبيئى بالشوارع والميادين والحدائق العامة.

تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والداخلية

وشملت الأعمال تنفيذ حملات النظافة بالشارع الرئيسى والشوارع الداخلية بالمدينة، ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يسهم فى توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، والحفاظ على انتظام الحركة والمظهر اللائق بالشوارع.

تطوير المسطحات الخضراء وري الأشجار والحدائق

كما تضمنت الأعمال رفع كفاءة الجزيرة الوسطى والحدائق العامة، والاهتمام بري الأشجار والمسطحات الخضراء، إلى جانب رش الشوارع، فى إطار خطة الوحدة المحلية لتحسين البيئة المحيطة والارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة.