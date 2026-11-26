كشف الفنان الشاب عمر محمد رياض ملامح الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل “إعلام وراثة” والتي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، إذ يجسد شابًا من ذوي الإعاقة يواجه العديد من الصراعات داخل أسرته.

وقال عمر محمد رياض في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنه يجسد شخصية شاب لديه إعاقة تؤثر على قدرته في مواجهة عدد من الصراعات التي يجد نفسه مضطرًا لخوضها، ويعيش صراعات مع أفراد أسرته.

وأضاف أن هذه النظرة تضع الشخصية في صراع نفسي كبير، خاصة أنه شاب طيب ومخلص لعائلته، لكنه يجد نفسه أمام مواقف وأزمات صعبة خلال الأحداث.

وعن طبيعة المسلسل، أوضح أن العمل يتناول قضية الميراث، لكنه لا يقدمها في إطار تقليدي، مؤكدًا أن الأحداث تحمل مفاجآت وتفاصيل مختلفة، وهو ما جذبه إلى السيناريو.

مسلسل إعلام وراثة

وينتمي "إعلام وراثة" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التي تدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته الفنانة سهر الصايغ، الفنان عمرو عبد الجليل، انتصار، إسلام جمال، وصلاح عبد الله، وأحمد فهيم، من تأليف كريم سرور، وإخراج أحمد عبده، وإنتاج محمد عطية الديب، وشركة دكان للإنتاج والتوزيع السينمائي.