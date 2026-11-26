كشفت الفنانة سماح السعيد خلال حلولها ضيفة على برنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر شاشة قناة «النهار»، عن محطات عديدة في حياتها الشخصية والفنية، متحدثة بصراحة عن اختياراتها الفنية، وعلاقتها بكبار النجوم، وتجربتها كأم لطفلتها الوحيدة «مريم»، إضافة إلى مواقف من بداياتها وذكرياتها العائلية.



​الأجر والاختيارات الفنية والابتعاد عن الصعيدي



​أكدت سماح السعيد تمسكها بالحصول على أجر مقابل عملها الفني، موضحة أنها لا تقبل العمل دون أجر حتى وإن كان العمل يجمعها بالنجم الكبير عادل إمام، معتبرة أن لكل فنان حقه وأنها لا ترى مبرراً للعمل دون مقابل، مع إشادتها بمكانة عادل إمام وقيمته الفنية الكبيرة، مؤكدة في الوقت ذاته أن العمل الفني بالنسبة لها لا يُقاس بالمال وحده بقدر ما يُقاس بقيمة الدور والرصيد الذي يتركه لدى الجمهور.



​وتطرقت إلى قرارها السابق بالابتعاد عن الدراما الصعيدية لعدة سنوات عقب مشاركتها في أعمال صعيدية متتالية من بينها «شيخ العرب همام» و«الخواجة عبد القادر» و«القاصرات» و«دهشة»، مشيرة إلى أنها اعتذرت عن أعمال صعيدية بارزة مثل «سلسال الدم» و«أفراح إبليس» و«البيت الكبير» التزاماً بقرارها آنذاك، لكنها أوضحت أن هذا المنع لم يعد قائماً بالشكل ذاته في الوقت الحالي بعد تنوع اختياراتها وابتعادها لفترة عن اللون الصعيدي.



​كما شددت على أهمية الحفاظ على مسار صاعد أو ثابت في اختيارات الأعمال الفنية، معتبرة أن قبول أدوار لا تتناسب مع طبيعة المرحلة أو تقلل من رصيد الفنان أمر ترفضه تماماً حتى لا يتراجع مستوى الحضور أمام الجمهور.



​ذكريات نور الشريف ويحيى الفخراني وممدوح عبد العليم



​استعادت سماح السعيد ذكرياتها مع النجم الراحل نور الشريف، واصفة علاقتها به بأنها كانت إنسانية وأبوية، ومشيرة إلى دعمه لها ووقوفه إلى جانبها في مواقف داخل التصوير وخارجه، حتى أنه كان من اقترح اسم ابنتها «مريم» تفاؤلاً بدورها في مسلسل «عمرو بن العاص».



​وأشادت كذلك بالفنان الكبير يحيى الفخراني، مؤكدة اهتمامه الدقيق بالتفاصيل وحضوره المميز في الدراما والمسرح، لا سيما تجربته في «الملك لير» على المسرح القومي، كما أثنت على الفنان الراحل ممدوح عبد العليم ووصفته بأنه نجم وموهبة كبيرة لم تأخذ حقها كاملاً وفق ميزان المقارنة الذي ترى أنه غير متكافئ أحياناً بين الفنانين.



​وفيما يتعلق بنقاشات السوشيال ميديا بين محمد رمضان وأحمد العوضي، قالت سماح السعيد إن لكل نجم جمهوره ومكانته الخاصة، مؤكدة أنه لا أحد يأخذ مكان الآخر، وأن لكل فنان بصمته وحضوره المستقل، مشيرة إلى أنها تختلف مع محمد رمضان في بعض طريقته، بينما ترى أن النجومية الجماهيرية الحقيقية تقاس بتاريخها واستمراريتها.



​رحلة الأمومة والانفصال والبدايات في الفن

​تحدثت سماح السعيد بقدر كبير من التأثر عن ابنتها الوحيدة «مريم»، كاشفة أنها مرت بعد زواجها بفترة صعبة بعدما أخبرها الطبيب بصعوبة الإنجاب، لتقضي أياماً في الدعاء والرضا حتى شاء الله أن ترزق بابنتها وتتابعها وهي تكبر حتى تخرجت مؤخراً.

​وأوضحت أنها انفصلت في سن مبكرة نسبياً وواجهت مسؤولية تربية ابنتها بمفردها، مؤكدة أنها لا تندم على قرار الانفصال لأنها تمنح الفرص طويلاً قبل اتخاذ قرارها النهائي، وإذا حسمته لا تعود فيه، لافتة إلى أن ابنتها كانت محور حياتها وأنها تضع حدوداً واضحة في أي علاقة جديدة تحترم وجود ابنتها ومكانتها.



​وعن بداياتها، أشارت إلى أنها قادمة من مدينة المنصورة وانتقلت إلى القاهرة في أواخر التسعينيات، وأنها درست وتعلمت واجتهدت في معهد الفنون المسرحية بعد أن خاضت تجربة أولى لم يحالفها فيها التوفيق قبل أن تعود وتتفوق، مؤكدة أن احتياجاتها الحياتية بسيطة وأنها حرصت منذ بداياتها على الادخار وتدبير أمورها تحسباً لتقلبات المهنة، مستحضرة كذلك أثر والدتها الراحلة وما تعلمته منها من رضا وصبر وقوة في مواجهة الألم والفقد.