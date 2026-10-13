فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك بمهرجان الإسماعيلية الدولى

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمستوى المتميز الذى ظهرت به فرقة أسوان للفنون الشعبية خلال مشاركتها فى فعاليات ديفيليه مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته السادسة والعشرين، بما يعكس ثراء وتنوع التراث الثقافى والفنى للمحافظة.

ويأتى ذلك فى ظل حرص محافظة أسوان على دعم الحركة الثقافية والفنية، وتشجيع المواهب والفرق الفنية .

وأكد المحافظ أن العروض الفنية التى تقدمها الفرقة تسهم فى إبراز الهوية الثقافية الأسوانية والنوبية، والتعريف بالموروث الشعبى لجنوب مصر، بما يحمله من تنوع وخصوصية، فضلًا عن تعزيز حضور الفنون الشعبية المصرية فى مختلف المحافل والمهرجانات المحلية والدولية.

عروض فلكلورية تعكس أصالة التراث الأسوانى والنوبى

وشهدت فعاليات ديفيليه مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية حضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة وممثلى المحافظات المشاركة، حيث حظيت مشاركة فرقة أسوان للفنون الشعبية بتفاعل كبير من الجمهور ، فى ضوء ما قدمته من عروض فنية وفلكلورية متميزة.

تابلوهات فنية تجسد الموروث الشعبى لجنوب مصر



وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية، بقيادة شعبان حسين مدير الفرقة، مجموعة من التابلوهات الفنية المستوحاة من البيئة الأسوانية والنوبية، تضمنت عروض «التاتا، والنجراشاد، والأراجيد، والكف»، والتى عكست أصالة الفنون الشعبية وجمال الموروث الثقافى والفنى الذى تتميز به محافظة أسوان.

إستمرار فعاليات المهرجان حتى 16 أكتوبر

وتتواصل فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية خلال شهر أكتوبر الجارى، بمشاركة فرق مصرية وعربية وأجنبية، من خلال عدد من المواقع والمسارح والمدن بمحافظة الإسماعيلية، بهدف إتاحة العروض الفنية أمام أكبر عدد من المواطنين، وتعزيز التواصل الثقافى بين الشعوب من خلال الفنون الشعبية، على أن تختتم الفعاليات مساء الجمعة 16 أكتوبر بقصر ثقافة الإسماعيلية.