قالت الإعلامية دينا سليم إن ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، يعقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، والدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات، لمناقشة ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق، والذي سيتولى المهمة خلفًا لعموتة.

وتابعت خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن الجلسة تشهد مناقشة عدد من السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين، إلى جانب الاستقرار على المعايير المطلوبة في المدير الفني الجديد، قبل حسم الاسم الأقرب لتولي قيادة الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

تتجه أنظار جماهير النادي الأهلي إلى المواجهة المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولي المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027 في مباراة تحمل أهمية خاصة باعتبارها الظهور الأول للفريق تحت قيادة سامي قمصان المدير الفني المؤقت عقب رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة.