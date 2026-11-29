أكدت دار الإفتاء المصرية أن الالتزام بقوانين المرور واجب شرعي ووطني، مشددة على أن تعريض أرواح الآخرين للخطر حرام شرعًا، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويأتي منشور دار الإفتاء بعد أيام من الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، مساء الأربعاء 25 نوفمبر، إثر اصطدام سيارة ملاكي بناقلة مواد بترولية، ما تسبب في انقلاب الناقلة واندلاع حريق هائل امتد إلى عدد من السيارات المحيطة، مخلفًا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 32 حالة وفاة، فيما يواصل عدد من المصابين تلقي العلاج داخل المستشفيات، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الشارع المصري جراء الحادث.

وكشفت التحقيقات أن قائد السيارة الملاكي المتسببة في الحادث أقر بأنه كان يتنقل بين الحارات المرورية ويتجاوز السيارات بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة، قبل اصطدامه بناقلة المواد البترولية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة لدى سائقها وانقلابها واشتعال النيران.

ويعيد الحادث المأساوي تسليط الضوء على خطورة السلوكيات المرورية المتهورة، وما قد تسببه من عواقب لا تقتصر على مرتكبيها، بل تمتد إلى حياة الأبرياء وممتلكاتهم.