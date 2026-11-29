ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل في أبناء الجاهلية -قبل الإسلام وقبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام- مَن تَسمَّى باسم محمد؟ وإذا كان كذلك؛ فكم عددهم؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن اسم "محمد" من الأسماء التي سُمِّي بها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، واشتهر به دون غيره من الأنبياء الكرام، ولم يكن شائعًا في العرب قبل مولده الشريف، وإنما سمَّى به بعضُ آباء العرب أبناءهم قُبيل مولده رجاءَ أن يكون النبيُّ الموعودُ به من ذريتهم لَمَّا عرفوا أن من أسمائه "محمدًا".

تسمية محمد قبل مولد النبي

وتابعت دار الإفتاء: وقد اختلف العلماء في عدد من تسمَّى بهذا الاسم قبل مولده الشريف، فقيل: خمسة عشر شخصًا، وقيل: ستة، وقيل: ثلاثة.

وأكدت أنه قد اختص الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بخصائص عديدة، وفضائل جليلة، دلَّت على عظيم منزلته، ورفيع قدره، ففضله على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعله سيدَ ولد آدم أجمعين، وصاحب شفاعتهم يوم الدين، فعن الطُّفَيْلِ بن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ، وَخَطِيبَهُمْ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ، غَيْرَ فَخْرٍ» أخرجه الأئمة: أحمد، والتِّرْمِذِي، وابن ماجه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ» أخرجه الإمام مسلم.

كما خصَّه الله سبحانه وتعالى بأسماء شريفة متعددة، دالة على عظيم مكانته، وكمال صفاته، فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ» متفقٌ عليه.