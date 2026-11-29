أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين طرفين بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض، وتبادل خلالها الطرفان الاعتداء، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في مناطق متفرقة من الجسم.

وبالفحص، تبين أن طرفي المشاجرة الأول يضم شخصًا في العقد الثاني من العمر، مصابًا بطلق ناري في مشط القدم اليمنى، فيما ضم الطرف الثاني شخصين، أحدهما في العقد الثالث من العمر مصاب بطلق ناري في البطن، وشقيقه في العقد الثاني من العمر مصاب بطلقات نارية في الوجه.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان السب والضرب، وأحدث كل منهما إصابات بالآخر باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وذلك على خلفية خلافات بشأن قطعة أرض يدعي كلا الطرفين ملكيته لها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، والتحفظ على المضبوطات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.