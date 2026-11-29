قالت الإعلامية دينا سليم إن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب استقر على تشكيل الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت محرم وذلك بعد رحيل سامي قمصان.

وتابعت خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن طلعت محرم يقود الإدارة الفنية لفريق المقاولون العرب خلفًا لسامي قمصان.

واضافت دينا أن الجهاز الفني للفريق يتواجد فيه "حمادة السيد مدرب عام - إسلام فتحي مدرب - أحمد نخلة مدرب - أمير عابد مدرب - وليد إبراهيم مدرب حراس مرمى".

بينما عاد هادي قمصان إلى منصب محلل الأداء بالفريق رفقة أحمد سليمان، بينما يتولى مجدي عبدالرازق منصب المدير الإداري بالنادي.