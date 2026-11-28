علق الإعلامي أحمد أسامة على المرحلة الجديدة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة، وتكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في الأداء والنتائج.

وقال أحمد أسامة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يارب بكره بداية مختلفة للأهلي إن شاء الله، رجولة ورغبة في الفوز واستحواذ وبعض الجمل اللي تبين إن في مدير فني، وإننا أهدرنا وقت طويل في استمرار ولا حاجة مع عموتة».

وأكد الإعلامي أهمية الحضور الجماهيري في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي تمثل عنصر دعم أساسيًا للفريق، خاصة في أوقات الأزمات، مضيفًا: «الحضور الجماهيري مهم جدًا، وده دور جماهير الأهلي دايمًا، في الشدة أنا برضه ضهره.. أنا ليه درع الأمان».

وأعلن أحمد أسامة دعمه لسامي قمصان خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن ينجح في تقديم مباريات قوية وتحقيق الانتصارات لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، يمتلك شخصية قوية وقدرات فنية كبيرة تمكنه من إقناع اللاعبين والجماهير.

واختتم حديثه قائلًا: «كل الدعم لكابتن سامي قمصان يقدم مباريات قوية ويحقق الفوز لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي الشخصية ويمتلك قدرات فنية كبيرة تُقنع اللاعبين قبل الجماهير.. هتعدي بأمر الله».

الأهلي يستعد لمواجهة أول أغسطس الأنجولي

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة أول أغسطس الأنجولي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في أول ظهور للفريق تحت قيادة سامي قمصان بعد تكليفه بالمهمة الفنية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، من أجل استعادة الثقة وتقديم بداية قوية في المرحلة الجديدة.