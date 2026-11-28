أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على تشكيل حكومة تناوب مع رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، بحيث يتولى الأخير رئاسة الحكومة الإسرائيلية أولًا، بينما يشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء البديل، مبررًا قراره بخطورة التحديات التي تواجه إسرائيل واحتمال تشكيل حكومة غير قادرة على التعامل معها.

وقال نتنياهو في بيان إن مسئوليته تقتضي تنحية اعتبارات توليه رئاسة الحكومة جانبًا، والموافقة على التناوب، في ظل ما وصفه بخطورة التهديدات الوجودية واحتمال تشكيل حكومة لا تستطيع مواجهتها. ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة تضم الأحزاب التي تعترف بإسرائيل باعتبارها دولة قومية للشعب اليهودي، مطالبًا ببدء مفاوضات «حقيقية ونزيهة وسريعة» والتوصل إلى تسويات من جميع الأطراف.

ويأتي هذا الإعلان بعد تكهنات بشأن استعداد نتنياهو لعرض تولي رئاسة الحكومة في المرحلة الثانية من اتفاق التناوب، وسط شكوك داخل حزب آيزنكوت بشأن جدية المقترح، واعتقاد بعض أعضائه بأنه محاولة لكسب الوقت وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر عقد اجتماع بين فريقي التفاوض التابعين لحزبي «يشار» و«الليكود».



في المقابل، رفض رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان عرض نتنياهو، واعتبره محاولة للمناورة، قائلًا إن نتنياهو خسر الانتخابات، وإن الواجب هو احترام إرادة الناخبين وتشكيل حكومة تغيير وإنقاذ.

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد المقترح بأنه «حيلة مكشوفة» من نتنياهو، معتبرًا أن الخطوة الوحيدة التي يمكن من خلالها بحث العرض هي أداء اليمين الدستورية لحكومة برئاسة آيزنكوت أولًا، ثم التفاوض بشأن إمكانية توسيعها.

على الجانب الآخر، وصف رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش المقترح بأنه «حقيقي وصادق»، مؤكدًا مشاركته في القرار واستعداده لضمان أي اتفاق يتم التوصل إليه مع آيزنكوت.

وكان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان قد حذر في وقت سابق من أن نتنياهو قد يعرض اتفاق تناوب على آيزنكوت، معتبرًا أن ذلك قد يكون مناورة لإفشال تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبه، أعلن آيزنكوت استعداده لتقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما في ذلك التوصل إلى تفاهمات بشأن التعديلات القضائية، موضحًا أن حزبه اقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الأحزاب لإجراء إصلاح شامل ومتفق عليه للنظام القضائي والعلاقة بين السلطات، وفق جدول زمني محدد.

واتهم آيزنكوت حزب الليكود بالمماطلة وعدم إبداء رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا عزمه تشكيل الحكومة خلال الأيام الثمانية المتبقية من المهلة الممنوحة له، مع استعداده لمواصلة المفاوضات بشأن التنازلات والتسويات المطلوبة.

وتأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعدما كلف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيلها، وسط مساعٍ لتجميع أغلبية برلمانية من الأحزاب المختلفة.

