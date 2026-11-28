كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكاني، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لرعاية مرضى الحروق في مصر (2026–2030)، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الوقاية والعلاج والتأهيل، من خلال تطوير خدمات الرعاية المتخصصة، وتحسين فرص النجاة والتعافي، وضمان إتاحة الخدمات الصحية المتكاملة لجميع المصابين بالحروق بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستراتيجية تمثل خطوة هامة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لرعاية مرضى الحروق، تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية، والاستثمار في البنية التحتية والكوادر البشرية، وتطبيق أحدث الممارسات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير خدمات رعاية الحروق، باعتبارها من التخصصات الطبية التي تتطلب تدخلًا سريعًا وإمكانات علاجية متقدمة وفريقًا طبيًا متعدد التخصصات، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من التعامل مع الإصابة باعتبارها حالة طبية طارئة فقط، إلى منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الإسعاف والعلاج والتأهيل البدني والنفسي وإعادة الدمج المجتمعي.

ومن جانبه، وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاستراتيجية تستند إلى الإمكانات الحالية التي تضم 63 مركزًا ووحدة وقسمًا لعلاج الحروق موزعة على 21 محافظة، من بينها 53 منشأة تابعة لوزارة الصحة، بإجمالي 731 سريرًا داخليًا و236 سريرًا للرعاية المركزة، و32 غرفة عمليات، مع العمل على تطوير هذه القدرات ومعالجة التفاوت الجغرافي في توزيع الخدمات وتعزيز الطاقة الاستيعابية للرعاية المركزة.

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبع أولويات رئيسية تشمل الوقاية والحد من الإصابات، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة ومسارات الإحالة، وتنمية الكوادر الطبية والتمريضية، وتحديث البنية التحتية والتجهيزات وضمان توافر الأدوية والمستلزمات، وتعزيز التأهيل البدني والنفسي، ورفع جاهزية المنظومة للتعامل مع الحوادث الجماعية، فضلًا عن تطوير الحوكمة والبحث العلمي والسجل الوطني لإصابات الحروق.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاستراتيجية تستهدف بحلول عام 2030 خفض معدلات الإصابة بالحروق بنسبة 20%، وخفض الوفيات داخل المستشفيات بنسبة 15% مقارنة بخط الأساس، وضمان وصول 80% من السكان إلى مركز متخصص للحروق خلال ساعتين، وزيادة أعداد مقدمي الخدمة الحاصلين على الاعتماد المهني بنسبة 30%، إلى جانب حصول 70% من وحدات الحروق المستهدفة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

تكثيف التوعية الأسرية

وأكد أن الاستراتيجية تولي اهتمامًا خاصًا بالوقاية من إصابات الأطفال، من خلال تكثيف التوعية الأسرية والمجتمعية بمخاطر السوائل الساخنة والحروق المنزلية، وتعزيز اشتراطات السلامة في المنازل والمدارس ومواقع العمل، إلى جانب نشر الممارسات الصحيحة للإسعافات الأولية والتعامل المبكر مع الإصابات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتضمن إنشاء سجل وطني لإصابات الحروق، وتفعيل آليات التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، وفق خطة تشغيلية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن متابعة التنفيذ وتقييم النتائج وتوجيه الموارد وفقًا للاحتياجات الفعلية.

واختتم المتحدث الرسمي، بالتأكيد على أن الاستراتيجية تمثل توجهًا وطنيًا لتطوير رعاية مرضى الحروق، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات والإعاقات، بما يضمن حصول المصابين على رعاية متكاملة تبدأ من الوقاية ولا تنتهي إلا بالتعافي وإعادة الاندماج في المجتمع.