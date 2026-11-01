رئيس هيئة الدواء يشارك في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر مستشفى أهل مصر الدولي للحروق

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي للحروق، الذي ينظمه مستشفى أهل مصر، بحضور الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سادانا بهاغوات، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين في مجال علاج الحروق وتأهيل المصابين.



وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات العلاجية والبحثية، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية، بما يدعم إتاحة أحدث الحلول والتقنيات العلاجية، ويسهم في تيسير وصول المرضى إليها، وتعزيز فرص التعافي وتقديم رعاية صحية متكاملة للمصابين بالحروق.

الاستفادة من الابتكارات الحديثة في تطوير المستحضرات

كما أشار الغمراوي إلى أهمية مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال علاج الحروق، والاستفادة من الابتكارات الحديثة في تطوير المستحضرات والمستلزمات الطبية المتخصصة، مؤكدًا حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم إتاحة المنتجات الطبية المتطورة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والمأمونية والفاعلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصابين ورفع فرص تعافيهم.



تأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في إطار دورها التنظيمي والرقابي في دعم إتاحة المستحضرات والمستلزمات الطبية المستخدمة في علاج الحروق، وعلى رأسها بدائل الجلد التعويضية، مع ضمان جودتها ومأمونيتها وفاعليتها، بما يدعم جهود تطوير منظومة علاج الحروق، ويسهم في تحسين النتائج العلاجية والارتقاء بجودة حياة المرضى.

