قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب
ميشيل حليم : دور الولي في اختيار شريك الحياة صمام أمان للفتاة في الزواج
هل هناك صلاة تسمى صلاة الغفلة؟.. الإفتاء توضح حكمها وموعد أدائها وركعاتها
تويوتا فورتشنر 2027 الاختبارية تظهر تحت التمويه
ترامب: أمريكا كسبت من فنزويلا 10 أضعاف ما أنفقته ضد إيران
مصرع 69 شخصاً وإصابة 100 آخرين .. إسبانيا تعلن أسباب حادث القطار المميت
هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟
غياب فرض السيطرة.. حسام غالي ينتقد تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت
مدرب بيراميدز يتحدى الأهلي والزمالك: هدفنا التتويج بالدوري هذه المرة
لماذا اتجه المصريون لشراء سبائك وجنيهات الذهب بدلًا من المشغولات.. مستقبل أسعار المعدن الأصفر.. خبير يوضح أسباب التحول في سلوك المستهلكين
دعاء الفجر.. أفضل الأدعية المستجابة للرزق والفرج وطمأنينة النفس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يهنئ هيئة الدواء لفوزها بـ7 مقاعد في اللجان الفنية لوكالة الأدوية الأفريقية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
أ ش أ

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، وجميع كوادرها المتميزة، بمناسبة حصول الهيئة على سبعة مقاعد في اللجان الفنية لوكالة الأدوية الأفريقية (AMA)، خلال الأسبوع الافتتاحي للوكالة المنعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويُعد هذا الإنجاز تتويجاً للمسيرة المهنية المتميزة التي قطعتها هيئة الدواء المصرية، ويعكس الثقة القارية المتزايدة في الخبرات المصرية التنظيمية والرقابية، وقدرتها على الانتقال من التأثير الوطني إلى الإسهام الفاعل على المستوى القاري.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، ثقته التامة في مواصلة هيئة الدواء المصرية، لدورها الرائد في نقل الخبرات، وتبادل أفضل الممارسات، وبناء القدرات الفنية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقابية الوطنية، وبناء منظومة دوائية أفريقية أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التمثيل المتنوع للكفاءات المصرية في لجان الأجهزة الطبية والتقنيات الناشئة، وتقييم المستحضرات الدوائية والبيولوجية، والتفتيش، ومراقبة الأسواق، واختبارات مراقبة الجودة، واليقظة الدوائية، والتجارب الإكلينيكية، يؤكد عمق التجربة المصرية واتساع نطاق خبراتها الفنية، ويُشكل إضافة نوعية تدعم تطوير الممارسات التنظيمية والرقابية في أفريقيا.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان هيئة الدواء المصرية الدكتور حسام عبدالغفار الخبرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

جانب من المؤتمر

نشأت الديهي يسأل بوتين.. والرئيس الروسي: «أنت مين وقناة إيه؟»

ترامب

ترامب يعلن قرب انتهاء الحرب على إيران.. و«سنتكوم» تؤكد تأمين الممرات الملاحية في هرمز

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

ترشيحاتنا

"قومي المرأة"

قومي المرأة ينظم ورشة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير نقل حضري للنساء

الدكتور هشام الغزالي

هشام الغزالي: مصر تحظى بدعم دولي بمكافحة السرطان.. ونستعد لإطلاق تعاون بحثي دولي

مصر تحصد لقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

إنجاز تاريخي.. مصر تحصد لقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات بـ 19 ميدالية

بالصور

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

طريقة عمل بان كيك بخطوات بسيطة ومثالية

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك

لماذا نتذكر مواقف محرجة من سنين فجأة قبل النوم؟.. 5 خطوات لنسيان ما يزعجك

لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم
لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم
لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم

لماذا تظل بعض الكلمات في ذاكرتنا لسنوات؟.. السر وراء صعوبة النسيان

كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج

فيديو

بركة هرم السينكي

هرم فرعوني يعالج تأخر المشي والكلام.. أسرار هرم السينكي في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد