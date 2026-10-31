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مدرب بيراميدز يتحدى الأهلي والزمالك: هدفنا التتويج بالدوري هذه المرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب بيراميدز يتحدى الأهلي والزمالك: هدفنا التتويج بالدوري هذه المرة

محمد ناجي جدو
محمد ناجي جدو
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أكد محمد ناجي جدو، المدرب في الجهاز الفني لنادي بيراميدز، استمرار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، في ظل الصراع مع الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى طموح فريقه في التتويج بالبطولة.

وقال جدو، خلال تصريحات تلفزيونية، إن بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري، موضحًا أن الفريقين يحققان الانتصارات، وهو ما يجعل المنافسة مستمرة بين الأندية الثلاثة خلال الجولات المقبلة.

وأضاف: «ننافس الأهلي والزمالك وكلاهما ينتصر، وأتوقع أن المنافسة ستستمر، وأتمنى أن نحسم اللقب تلك المرة»، في إشارة إلى رغبة بيراميدز في إنهاء الموسم بالتتويج بالبطولة.

وتأتي تصريحات جدو في ظل اشتعال المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام السكة الحديد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر، بالتزامن مع استمرار صراعه على لقب الدوري الممتاز.

محمد ناجي جدو بيراميدز الدوري المصري الممتاز الدوري الممتاز

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