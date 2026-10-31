قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب
ميشيل حليم : دور الولي في اختيار شريك الحياة صمام أمان للفتاة في الزواج
هل هناك صلاة تسمى صلاة الغفلة؟.. الإفتاء توضح حكمها وموعد أدائها وركعاتها
تويوتا فورتشنر 2027 الاختبارية تظهر تحت التمويه
ترامب: أمريكا كسبت من فنزويلا 10 أضعاف ما أنفقته ضد إيران
مصرع 69 شخصاً وإصابة 100 آخرين .. إسبانيا تعلن أسباب حادث القطار المميت
هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟
غياب فرض السيطرة.. حسام غالي ينتقد تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت
مدرب بيراميدز يتحدى الأهلي والزمالك: هدفنا التتويج بالدوري هذه المرة
لماذا اتجه المصريون لشراء سبائك وجنيهات الذهب بدلًا من المشغولات.. مستقبل أسعار المعدن الأصفر.. خبير يوضح أسباب التحول في سلوك المستهلكين
دعاء الفجر.. أفضل الأدعية المستجابة للرزق والفرج وطمأنينة النفس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ميشيل حليم : دور الولي في اختيار شريك الحياة صمام أمان للفتاة في الزواج

العلاقات الزوجية
العلاقات الزوجية
محمد البدوي

كشف المستشار القانوني ميشيل حليم، المحامي بالنقض والخبير الأسري، عن اختلاف الأحكام المتعلقة بدور الولي في الزواج بين الفتاة البكر والمرأة التي سبق لها الزواج، موضحا أن طبيعة التجربة السابقة للمرأة تنعكس على موقفها في اختيار شريك الحياة وفقا للأحكام الشرعية التي تناولها خلال حديثه.

اشتراط موافقة الولي في زواج الفتاة البكر

وأوضح ميشيل حليم، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن اشتراط موافقة الولي في زواج الفتاة البكر يستهدف في الأساس حمايتها ومساندتها في اتخاذ قرار مصيري، خاصة أنها قد لا تمتلك الخبرة الكافية التي تساعدها على تقييم جميع جوانب العلاقة الزوجية.

وأشار المحامي بالنقض إلى أن الفتاة التي تخوض تجربة الزواج للمرة الأولى قد تتأثر بمشاعر الحب والإعجاب والرغبة في الارتباط، وهو ما قد يجعلها تتغاضى عن بعض الأمور المتعلقة بشخصية الطرف الآخر أو مدى قدرته على تحمل مسؤوليات الزواج، الأمر الذي يبرز أهمية وجود دور للأسرة في توعيتها ومساعدتها على الاختيار.

وفي المقابل، أوضح حليم أن المرأة التي سبق لها الزواج لديها تجربة حياتية سابقة قد تمنحها قدرا أكبر من الخبرة في تقييم شريك الحياة، والتعامل مع متطلبات العلاقة الزوجية، لافتا إلى أن موقفها من الولاية في الزواج يختلف عن موقف الفتاة البكر وفقا للأحكام التي استعرضها.

الدور الحقيقي للأسرة في حماية الفتاة والحفاظ على حقوقها

وشدد الخبير الأسري على ضرورة التفرقة بين الدور الحقيقي للأسرة في حماية الفتاة والحفاظ على حقوقها، وبين التعنت أو استخدام سلطة الولي لتعطيل الزواج دون أسباب مبررة، مؤكدا أن الهدف من تدخل الولي ينبغي أن يكون تحقيق مصلحة الفتاة وصون حقوقها، وليس فرض السيطرة عليها أو إجبارها على اختيارات لا ترغب فيها.

وأكد ميشيل حليم أهمية تحقيق التوازن بين حق المرأة في اختيار شريك حياتها ودور الأسرة في تقديم المشورة والحماية، بما يضمن أن يكون قرار الزواج قائما على الاقتناع والتفاهم وتحقيق المصلحة، بعيدا عن الإكراه أو التعسف.

العلاقات الزوجية العلاقات الأسرية الأسرة زواج الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

جانب من المؤتمر

نشأت الديهي يسأل بوتين.. والرئيس الروسي: «أنت مين وقناة إيه؟»

ترامب

ترامب يعلن قرب انتهاء الحرب على إيران.. و«سنتكوم» تؤكد تأمين الممرات الملاحية في هرمز

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

ترشيحاتنا

"قومي المرأة"

قومي المرأة ينظم ورشة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير نقل حضري للنساء

الدكتور هشام الغزالي

هشام الغزالي: مصر تحظى بدعم دولي بمكافحة السرطان.. ونستعد لإطلاق تعاون بحثي دولي

مصر تحصد لقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

إنجاز تاريخي.. مصر تحصد لقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات بـ 19 ميدالية

بالصور

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

طريقة عمل بان كيك بخطوات بسيطة ومثالية

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك

لماذا نتذكر مواقف محرجة من سنين فجأة قبل النوم؟.. 5 خطوات لنسيان ما يزعجك

لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم
لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم
لماذا نتذكر الموافق المحرجة قبل النوم

لماذا تظل بعض الكلمات في ذاكرتنا لسنوات؟.. السر وراء صعوبة النسيان

كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج
كلمات تشعرك بالحرج

فيديو

بركة هرم السينكي

هرم فرعوني يعالج تأخر المشي والكلام.. أسرار هرم السينكي في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد