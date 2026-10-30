قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا: مقتل أكثر من 7000 جندي أوكراني خلال أسبوع
سويلم: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية لبناء الشراكات وتحقيق الأمن المائي
مصرع 3 أشخاص في تصادم جوي بين مروحيتين بولاية أوريجون الأمريكية
وزير التعليم يزور المعهد الوطني للتربية بسنغافورة ويطلع على تجربته في إعداد المعلمين
النونو والسفياني.. مقتل قياديين أمنيين في الفصائل اليمنية
هل يرحل عموتة عن الأهلي؟.. أمير هشام يكشف كواليس موقف الإدارة
خاص| الزمالك يطلب السعة الكاملة للاستاد بمباراة الإفريقي
مياه المنوفية: غدا قطع المياه عن قريتين 12 ساعة
قراصنة كوريا الشمالية يسرقون 6.3 مليار دولار من عملاق العملات المشفرة
تشريح جثمان فتاة سقطت من الطابق الثالث في بولاق الدكرور
التغذية في الشتاء.. أطعمة مهمة لمواجهة الإنفلونزا ومنع زيادة الوزن
كريم عبد الوهاب: فيلم «آخر رقصة في كيبور» يقدم تفاصيل جديدة عن حرب أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من له الحق في حضانة الطفل؟.. شروط وضوابط بقانون الأسرة الجديد

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لاستحقاق حضانة الأطفال، موضحًا الفئات التي لها الحق في الحضانة،إلى جانب الضوابط الواجب توافرها فيمن يتولى الحضانة، بما يضمن الحفاظ على مصلحة الطفل ورعايته وتوفير البيئة المناسبة لنشأته.


في هذا الصدد، نصت المادة 116 من مشروع القانون علي أن  يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية:

1. العقل والبلوغ والأمانة.
2. القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته.
3. السلامة من الأمراض المعدية، ألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.

و يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.

انتهاء الحضانة

 ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.


ويبدأ الحق في حفظ المحضون بعد انتهاء من الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.


و  يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصابا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي.

مشروع قانون الأسرة حضانة الأطفال الحضانة رعاية قانون الأسرة الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

حركة الشحن والسفن

إضراب عالمي يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة.. وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولار

وائل جمعة

وائل جمعة يهاجم مودرن سبورت: الأهلي ليس الفريق الذي تلعبون أمامه بهذا الشكل

التوقيت الشتوي 2026

غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر

سعر الذهب

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة بعد إعلان الفائدة.. الآن

اللواء سمير فرج

سمير فرج يكشف حدود الدعم العسكري المصري للسعودية: «علينا أن ننسى فوبيا حرب اليمن.. لن نرسل قوات عسكرية»

ترشيحاتنا

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

محمد علي أحمد

خبير: تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة يضع الاقتصاد المصري أمام فرص وتحديات جديدة

سعر الدولار

بعد إعلان رفع الفائدة.. سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي الآن

بالصور

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد