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أحمد شوبير ينتقد تأجيل قرارات الزمالك: الجمهور عايز يعرف هتعملوا إيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير ينتقد تأجيل قرارات الزمالك: الجمهور عايز يعرف هتعملوا إيه

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي عُقد اليوم، مشيرًا إلى أنه الاجتماع الثالث للمجلس خلال فترة قصيرة، دون اتخاذ قرارات بشأن عدد من الملفات المهمة داخل النادي.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج «الناظر» عبر قناة النهار، إن هناك تساؤلات حول نتائج الاجتماع وما إذا كان المجلس قد ناقش ملفات كرة القدم أو شركة الكرة أو بعض التعيينات المنتظرة.

وأوضح أن المجلس لم يتخذ قرارًا بشأن ملف كرة القدم، مؤكدًا أنه عند الاستفسار عن إمكانية تعيين حسام الزناتي، جاء الرد بأن الأمر لم يُطرح خلال الاجتماع، كما لم تتم مناقشة أي قرارات تخص شركة الكرة.

وأضاف شوبير متسائلًا: «كان في اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك النهارده، وده ثالث اجتماع في وقت قصير، لكن لما سألنا هل في قرار متعلق بملف كرة القدم؟ قالك لأ ده مش وقته، هل في قرار بتعيين حسام الزناتي؟ قالك لأ لم نتطرق ليها مش وقته، طيب هتعملوا حاجة في شركة الكرة؟ قالك لأ مش وقته، طيب هو إيه اللي وقته يا جماعة؟».

أحمد شوبير يطالب الزمالك بحسم ملف شركة الكرة

وشدد أحمد شوبير على ضرورة أن يتخذ مجلس إدارة الزمالك قرارًا واضحًا بشأن شركة الكرة، بدلًا من استمرار تأجيل الملف، مؤكدًا أن حسم هذا الأمر من شأنه أن يريح جماهير النادي ويضع حدًا للتساؤلات المحيطة بمستقبله.

وأشار إلى أهمية التحرك في الملفات الإدارية والرياضية المطروحة، خاصة أن جماهير الزمالك تنتظر قرارات واضحة بشأن مستقبل منظومة كرة القدم داخل النادي.

أحمد شوبير نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك

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