جمال حمزة: الزمالك ينافس باسمه وتاريخه وجماهيره.. وأتوقع تجديد أحمد فتوح

أكد جمال حمزة، نجم الكرة المصرية السابق، أن مصطفى شوبير وعمر الساعي كانا الأفضل في مباراة الأهلي ومودرن سبورت الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يعاني من مشكلات واضحة على مستوى خط الدفاع.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن مستوى خط دفاع الأهلي لا يتناسب مع مستوى لاعبي خطي الوسط والهجوم، وهو ما يؤثر على أداء الفريق خلال المباريات.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن الظروف التي يمر بها الفريق الأبيض، مؤكدًا أنه لا يسعى إلى تقديم أعذار للنتائج، لكنه يرى أن هناك عوامل أثرت على استعدادات الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الزمالك بدأ متأخرًا في الاستعداد للموسم، إلى جانب انضمام بعض اللاعبين بعد انطلاق فترة الإعداد، فضلًا عن أزمة إيقاف القيد التي واجهها النادي.

وأضاف أن الزمالك يواصل المنافسة اعتمادًا على اسمه وتاريخه وجماهيره، رغم الصعوبات التي يمر بها، مشددًا على أهمية تقدير الجهود المبذولة داخل الفريق في ظل هذه الظروف.

وعن مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أشار جمال حمزة إلى أن الفريق يتواجد في مجموعة صعبة، ما يزيد من صعوبة المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن التوفيق يأتي نتيجة الاجتهاد والعمل، موضحًا أن كل لاعب يحاول تقديم أفضل ما لديه وإظهار قدراته داخل الملعب، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الجهاز الفني في سعيه لتحقيق النتائج الإيجابية.



وتطرق جمال حمزة إلى موقف أحمد فتوح مع جماهير الزمالك، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب أو أي شخص يقبل الإهانة، مشددًا على ضرورة أن يكون الحوار مع اللاعبين قائمًا على الاحترام، دون تجاوز أو إساءة.

وقال نجم الكرة المصرية السابق إنه يتوقع استمرار أحمد فتوح مع الزمالك وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، معربًا عن اعتقاده بأن الأحداث التي مر بها اللاعب أثرت على مستواه داخل الملعب.

واختتم جمال حمزة تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم اللاعبين والتعامل معهم بصورة تحافظ على الاحترام المتبادل، بالتزامن مع سعي الزمالك لتجاوز الظروف الصعبة والمنافسة بقوة في البطولات المحلية والقارية.