مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: نتنياهو احتفظ بقاعدته الانتخابية لكنه يواجه صعوبة في تشكيل الحكومة

قال السفير الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية لا تكشف بصورة نهائية عن اتجاهات الناخبين، في ظل استمرار فرز المظاريف الخاصة بالجنود والدبلوماسيين والمرضى والسجناء وغيرهم، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو حصل على نحو 53 مقعدًا، لكنه لا يمتلك بالضرورة القاعدة الانتخابية الكافية لتشكيل الحكومة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحكومة المقبلة قد تتخذ عدة أشكال، سواء حكومة وحدة وطنية أو حكومة أقلية أو ائتلافًا يضم القوائم العربية.

ولفت، إلى أن اتجاهات تشكيل الحكومة ستتضح بصورة أكبر بعد ظهور النتائج المتبقية، متابعًا، أن آيزنكوت يبدو أكثر توجهًا نحو تشكيل ائتلاف بالتعاون مع القائمتين العربيتين، في ظل استمرار الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأردف السفير الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن اتجاهات الناخب الإسرائيلي تتأثر بـ3 أبعاد رئيسية، هي الأمن والسياسة والبعد العسكري والاقتصادي.

ولفت إلى أن التحولات التي شهدها المجتمع الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر تركت بصمتها على الانتخابات، موضحًا، أن جذور تأثير الاعتبارات الأمنية والسياسية في اختيارات الناخب تعود إلى مراحل تاريخية سابقة، من بينها حرب أكتوبر عام 1973 وما أعقبها من تحولات مرتبطة بالسلام مع الدول العربية.