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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودته واردة.. مدرب فلسطين: وسام أبو علي أهلاوي وما قدمه سيظل محفورًا في التاريخ

وسام أبو على
وسام أبو على
نورهان عادل

أكد إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، أن وسام أبو علي لا يزال يحمل حبًا كبيرًا للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن عودته إلى صفوف الفريق الأحمر في المستقبل تظل واردة وغير مستبعدة.

وقال أبو جزر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وسام أبو علي أهلاوي، وإن ما قدمه مع الفريق سيظل محفورًا في التاريخ، مؤكدًا أن العلاقة بين اللاعب والنادي تحمل الكثير من التقدير والمحبة.

وأضاف المدير الفني لمنتخب فلسطين أن إمكانية عودة وسام أبو علي إلى الأهلي تظل قائمة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية ارتداء اللاعب القميص الأحمر مجددًا خلال الفترة المقبلة.

تطورات إصابة وسام أبو علي وموعد عودته

وعن الحالة البدنية للاعب، أوضح أبو جزر أن وسام أبو علي بدأ بالفعل مرحلة التأهيل من الإصابة، من خلال الجري بشكل منفرد، في إطار برنامجه للتعافي والعودة إلى الملاعب.

وأشار إلى أن نادي كولومبوس كرو الأمريكي أعلن أن الموعد المتوقع لجاهزية اللاعب سيكون في فبراير 2027، ليواصل وسام العمل على استعادة لياقته والعودة إلى المشاركة في المباريات.

إيهاب أبو جزر: لم نفوّت مباراة قمة بين الأهلي والزمالك

وتحدث المدير الفني لمنتخب فلسطين عن ارتباطه بالكرة المصرية، مؤكدًا أن الأجيال التي نشأ بينها تربت على عشق الكرة المصرية ومتابعة مبارياتها الكبرى.

وقال أبو جزر إنهم لم يفوّتوا أي مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، مشددًا على أن الناديين يمتلكان مكانة خاصة لديهم، وأنهم يعتزون ويفتخرون بهما.

وتعكس تصريحات مدرب منتخب فلسطين تقديرًا كبيرًا لتاريخ الأهلي والزمالك ومكانتهما في الكرة العربية، بالتزامن مع استمرار الحديث عن مستقبل وسام أبو علي وإمكانية عودته إلى القلعة الحمراء بعد التعافي من الإصابة.

إيهاب أبو جزر وسام أبو علي الأهلي

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