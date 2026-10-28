زعيم الحزب الديمقراطي «يائير جولان»: الشعب الإسرائيلي أقال نتنياهو

أعلن زعيم الحزب الديمقراطي يائير جولان، خلال احتفاله مع أنصاره في مقر الحزب الانتخابي في تل أبيب، أن الشعب الإسرائيلي "أقال" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، حيث تشير استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع إلى تقدم المعارضة ولكن دون وجود طريق واضح لتشكيل ائتلاف حاكم.

وقال جولان: "لقد أوكل إلينا الشعب مهمة ترجمة الثقة التي منحنا إياها إلى أفعال - لإنقاذ إسرائيل، إن التفويض الذي تلقيناه من الشعب هو أمر تنفيذي لإعادة تأهيل البلاد".

لابيد يعلن هزيمة نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد أن كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد مُنيت بـ"هزيمة ساحقة" في أول رد فعل علني من قيادة حزب "بياحاد" على استطلاعات الرأي التي أجريت مساء اليوم.

وأضاف: “لا تدعوا أحداً يخدعكم: لقد مُنيت كتلة نتنياهو بهزيمة ساحقة. هذا انهيار تام، وقد طالبهم الشعب بالعودة إلى ديارهم”.

وتشير استطلاعات الرأي عند إغلاق من مراكز الاقتراع إلى أن حصول كتلة نتنياهو على 50 مقعد فقط مقابل 52 للمعارضة بقيادة غادي آيزنكوت.