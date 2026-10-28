صحفي كرواتي يعترف بظلمه لـ «هاري كين» في تصويت الكرة الذهبية 2026

اعترف الصحفي الكرواتي زدرافكو ريتش، ممثل بلاده في التصويت على جائزة الكرة الذهبية 2026، بارتكاب خطأ في حق الإنجليزي هاري كين، بعدما وضعه في المركز السادس بقائمته.

وأوضح “ريتش”، في تصريحات لصحيفة «فينتشرني ليست» الكرواتية، أنه اعتمد بشكل أساسي على أداء اللاعبين في كأس العالم، واختار رودري في المركز الأول، يليه إيرلينج هالاند، ثم ليونيل ميسي.

كما وضع كيليان مبابي خامسًا، وهاري كين سادسًا، وباو كوبارسي سابعًا، وفيتينيا ثامنًا، وعثمان ديمبيلي تاسعًا، وجود بيلينجهام عاشرًا.

واعترف الصحفي بخطئه في ترتيب كين، قائلًا إنه كان يستحق مركزًا أفضل، فيما أثار الجدل باستبعاد لامين يامال من قائمته، مبررًا قراره بمحدودية مشاركته في كأس العالم بسبب الإصابة.