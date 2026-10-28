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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا باتجاه الطائف

السعودية
السعودية
خاطر عبادة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض وودمر صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الطائف، وفقا لقناة العربية السعودية.

زوال الخطر عن جدة وينبع بعد تهديد جوي 

كما أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، عن زوال خطر التهديد الجوي بعد إطلاق الإنذار المبكر في محافظتي جدة وينبع.

وكان الدفاع المدني قد أعلن منذ قليل، عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة جدة ومحافظة ينبع، بهدف التحذير من خطر محتمل.

 ويأتي الإجراء ضمن منظومة الاستجابة السريعة للتنبيهات الطارئة ورفع مستوى الجاهزية وحماية الأرواح والممتلكات.

اعتراض صاروخين باليستيين في الرياض 

وأمس الثلاثاء، باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض التعامل مع حادثة سقوط شظايا صاروخين باليستيين عقب اعتراضهما وتدميرهما.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن الصاروخين أُطلقا من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأسفر سقوط شظاياهما عن أضرار مادية طالت مبنىً سكنياً ومشروعاً تحت الإنشاء إضافةً إلى مركبة.

وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات كافةً.

الدفاع الجوي السعودي الطائف جدة ينبع اعتراض صاروخ باليستي

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