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مانشستر يونايتد يدرس تجديد عقد برونو فيرنانديز تمهيدًا لبيعه في الصيف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يدرس تجديد عقد برونو فيرنانديز تمهيدًا لبيعه في الصيف

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
سارة عبد الله

كشفت تقارير صحفية عن دراسة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تفعيل بند تمديد عقد قائده البرتغالي برونو فيرنانديز لمدة موسم إضافي، قبل التفكير في بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أورده موقع «فوتبول إنسايدر»، فإن إدارة مانشستر يونايتد تدرس تمديد عقد فيرنانديز، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لموسم آخر، بهدف الحفاظ على قيمته السوقية وتحقيق أقصى استفادة مالية من بيعه في الصيف.

وتسعى إدارة النادي الإنجليزي، وفقًا للتقرير، إلى تجنب خسارة اللاعب دون مقابل، من خلال ضمان استمرار ارتباطه بعقد مع الفريق قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله، في ظل إمكانية الاستفادة من انتقاله إلى نادٍ آخر مقابل مبلغ مالي مناسب.

ويُعد برونو فيرنانديز أحد أبرز لاعبي مانشستر يونايتد، كما يحمل شارة قيادة الفريق، ويؤدي دورًا مهمًا في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف، ما يجعل أي قرار بشأن مستقبله من الملفات المهمة داخل النادي.

ولم يُحسم موقف اللاعب بشكل رسمي حتى الآن، إذ يظل تفعيل بند التمديد أو الموافقة على رحيله خلال الصيف المقبل مرتبطًا بقرار إدارة مانشستر يونايتد والتطورات المتعلقة بمستقبله.

مانشستر يونايتد الإنجليزي برونو فيرنانديز فيرنانديز

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