لافيينا يبدأ برنامج معايشة للاعبيه في البرتغال لتطوير المواهب الشابة

بدأ نادي لافيينا تنفيذ برنامج معايشة للاعبيه في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن خطة النادي برئاسة وليد التايب لتطوير المواهب الشابة والارتقاء بمستواهم الفني والبدني.

لافيينا

ويستهدف البرنامج منح اللاعبين فرصة اكتساب الخبرات من المدارس الكروية الأوروبية، والتعرف على أحدث أساليب التدريب، بما يسهم في تطوير إمكاناتهم الفنية والبدنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه إدارة لافيينا نحو الاستثمار في قطاع الناشئين، وإعداد جيل من اللاعبين الشباب القادرين على التطور واكتساب الخبرات التي تساعدهم على تحقيق مستقبل أفضل في كرة القدم.