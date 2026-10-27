كل ما تريد معرفته عن أزمة أحمد رضا وعموتة في الأهلي

تتصاعد الأزمة داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل أحمد رضا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الأزمة التي شهدت توتر في علاقته ب حسين عموتة المدير الفني للفريق.

ورغم ما تردد عن احتمالية رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء، فإن مصدرًا مقربًا منه أكد عدم تقدمه بطلب للمغادرة، مشيرًا إلى تقبله العقوبة ورغبته في تجاوز الأزمة والتركيز على مشواره مع الفريق.

هل يستعيد أحمد رضا مكانه في حسابات الأهلي؟

ويسعى أحمد رضا حاليا لاستعادة مكانه في حسابات الجهاز الفني، خاصة في ظل أهمية الالتزام والانضباط داخل الفريق، وانتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة بشأن فرص مشاركته في المباريات.

هل انتهت الأزمة بين اللاعب والجهاز الفني؟

وتسودحاله من القلق حاليا بشأن طبيعة العلاقة بين أحمد رضا والحسين عموتة بعد الواقعة، ومدى تأثيرها على مستقبل اللاعب داخل الفريق

هل يرحل أحمد رضا في يناير؟

رغم نفي المصدر المقرب من اللاعب رغبته في الرحيل، فإن استمرار اللاعب مع الأهلي يظل ملفًا يستحق المتابعة، في ضوء فرص المشاركة وتقييم الجهاز الفني لاحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفرض النادي الأهلي غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب مشادة وقعت بينه وبين أحد أفراد الجهاز الفني المعاون.

وعلم صدي البلد من مصادره ، أن القرار في إطار حرص إدارة الأهلي على فرض الانضباط داخل صفوف الفريق، والتأكيد على ضرورة التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الصادرة عن الجهاز الفني، وتجنب الدخول في أي أزمات قد تؤثر على استقرار الفريق.

ويتوقف مستقبل أحمد رضا على تطورات علاقته بالجهاز الفني، ومدى قدرته على تجاوز الأزمة والعودة إلى حسابات المشاركة، إلى جانب موقف إدارة الكرة من الملف خلال المرحلة المقبلة.